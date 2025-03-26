Москва, 26 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Россия выступает за международное сотрудничество в Арктике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Roman Denisov/Global Look Press

«Россия выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия. Потенциал Арктики огромен, частично он уже задействуется в интересах народов соответствующих стран, для нас, в первую очередь, в интересах россиян. Северный морской путь и так далее — это всё работает, ведётся разработка недр в арктической зоне. Поэтому здесь мы выступаем за международное сотрудничество», — отметил он.

Спикер Кремля также уточнил, что в настоящее время Москва не видит взаимности от приарктических стран в данном вопросе. Тем не менее, по словам Пескова, заинтересованность российской стороны в сотрудничестве сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в феврале назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он также отметил, что многие страны заявляют о желании сотрудничать с российской стороной в вопросе производства атомного ледокольного флота.

Руководитель Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Александр Окороков также рассказал ИА Регнум, что в освоение Арктики самый большой вклад внесли жители России.