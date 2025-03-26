Москва, 26 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Атаки и убийства российских военкоров является частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ТАСС

«Для киевского режима журналисты стали целью, мишенью. И просто на них объявлена охота, это очевидно. Это не просто атака <…> это системная, планомерная работа, которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства», ― пояснила в эфире радио Sputnik дипломат.

Она отметила, что журналисты и военкоры, ставя на кон свою жизнь, отстаивают правду и передают правдивую информации из первых рук о ситуации на земле.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что предыдущие руководители Украины с целью борьбы с неугодной информацией прибегали к цензуре, закрытию СМИ, а также «выдавливали неугодных». Однако после Киев перешел к силовым методам и убийствам журналистов, которые даже не расследовались.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в поселке Михайловка в Кременском районе Луганской Народной Республики в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак. Также жертвами атаки украинских военных стали сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Пострадал корреспондент телеканала Никита Гольдин. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

По факту гибели журналистов и мирных жителей при обстреле украинскими формированиями СКР возбудил уголовное дело. В ООН выступили против убийств и ранений корреспондентов и призвали к тщательному расследованию всех случаев.

Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с гибелью журналистов указала на необходимость кардинально пересмотреть международные механизмы защиты представителей СМИ в зоне боевых действий. По мнению омбудсмена, существующие на данный момент меры, которые были разработаны десятки лет назад, не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова.