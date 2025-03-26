Курск, 26 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Раненный при атаке ВСУ оператор Первого канала Дмитрий Волков получил серьезные ранения, журналиста экстренно госпитализируют в Курскую областную больницу. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врио главы региона держит ситуацию на личном контроле.

Волков получил ранения при исполнении профессионального долга в Белгородской области, когда автомобиль съемочной группы подорвался на вражеской мине. Его коллега — военный корреспондент Анна Прокофьева — скончалась от полученных травм.

24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Журналисты погибли в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики. Также получил ранения корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в ЛНР возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений журналистов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку ВСУ и отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие.