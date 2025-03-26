Москва, 26 марта, 2025, 11:50 — ИА Регнум. В Москве задержали подозреваемых в хищениях более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщил СК РФ в своём Telegram-канале.

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«В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — указано в публикации.

По данным следствия, подозреваемый вступил в сговор с одним из должностных лиц ГБУК г. Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Затем они подали заявку от лица концертной площадки на платформу «PRO. Культура РФ» для участия их мероприятия в программе «Пушкинская карта», заключив между собой фиктивный договор.

В СК отметили, что далее подозреваемые стали искать в Интернете лиц в возрасте от 14 до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом денежных средств и обменивали их на меньшую сумму реальных денег. При этом с полученных «Пушкинских карт» они приобретали билеты на своё мероприятие.

«Таким образом, было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на организуемые участниками преступной группы культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нём не было. В дальнейшем соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн рулей бюджетных средств и денежных средств банка», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что с фигурантами дела в настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями. Она была задержана в апреле прошлого года. Её подозревали в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность по собственному желанию.