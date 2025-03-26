Железнодорожный, Московская область, 26 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В подмосковном городе Балашиха неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Стрелявший скрылся с места инцидента, полиция его разыскивает», — цитирует агентство собеседника.

Уточняется, что инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино-парк» в микрорайоне Железнодорожный.

По данным Telegram-канала Baza, стрелок ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего. Раненого мужчину госпитализировали. Предварительно, нападавшим оказался военнослужащий. Его мотивы выясняются.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта вооружённый мужчина ворвался в один из детских садов в Новой Москве и открыл огонь. Ранение получил взрослый мужчина.

Позже пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила, что в результате инцидента пострадал один человек. Тогда в ведомстве уточнили, что стрельба произошла за пределами дошкольного учреждения и дети не пострадали.