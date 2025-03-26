Санкт-Петербург, 26 марта, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Правительственный борт 26 марта вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне информации о планируемой отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По данным сервиса, самолет вылетел из петербургского аэропорта «Пулково» в 11:00 мск и следует в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ранее самолет прибыл в Северную столицу из правительственного аэропорта «Внуково-2» в Москве.

В этот же день в СМИ появились сообщения о возможной отправке Дарчиева в Вашингтон уже 26 марта.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева послом в Вашингтоне. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

14 марта в Кремле сообщили, что ключевыми задачами нового российского посла в США станут развитие российско-американских отношений и отстаивание интересов своей страны во взаимодействии с Вашингтоном. Отмечается, что такие задачи перед главой дипмиссии поставил президент России.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что сейчас Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, прерванных из-за действий предыдущей администрации Белого дома и экс-президента США Джо Байдена. Она также добавила, Дарчиеву предстоит заниматься восстановлением этих связей и контактов.