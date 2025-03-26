Вашингтон, 26 марта, 2025, 11:58 — ИА Регнум. Министерство юстиции должно рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР 2016–2017 годов о якобы связях штаба Дональда Трампа с Россией. Соответствующий меморандум подписал президент США.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, всё рассекречено», — отметил американский лидер на подписании документа, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

При этом один из представителей американской администрации подчеркнул, что некоторые данные останутся под грифом секретности.

Речь идет о материалах расследования, начатого в 2016 году и получившего кодовое название Crossfire Hurricane. В 2019 году его обстоятельства начал проверять спецпрокурор Джон Дарем по поручению тогдашнего генерального прокурора Уильяма Барра.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2017 года ряд разведывательных служб США пришел к выводу, что российские власти вмешались в выборы президента США на стороне Трампа, оказав бывшему телеведущему поддержку против его основного соперника — бывшей первой леди США Хиллари Клинтон. Расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа и Москвы занялся бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

В минюсте США весной 2019 года по результатам расследования спецпрокурора Мюллера заключили, что президент США и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года. Таким образом, были опровергнуты обвинения в адрес Москвы в якобы имевшем место «вмешательстве» во внутренние дела США, о котором американская пресса трубила в течение нескольких лет.

В мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора США Джона Дарэма. В нём говорится, что у Федерального бюро расследований не хватило доказательств для расследования президентской кампании Дональда Трампа. По словам спецпрокурора, ФБР доверились заведомо недостоверной информации, которую распространили политические соперники 45-го президента США, в том числе и сторонники Хиллари Клинтон.

Трамп, комментируя доклад, заявил, что американское общество было обмануто.

По словам бывшего менеджера предвыборного штаба Клинтон Робби Мука, экс-кандидат в президенты США лично одобрила в 2016 году, во время предвыборной гонки, распространение в СМИ информации о якобы связях между ее оппонентом на выборах Дональдом Трампом и одним из российских банков. После этого Трамп заявил, что разоблачение пропаганды о его связях с Россией является «одним из величайших политических скандалов в истории» и что он «никогда» не сможет полностью вернуть свою «репутацию».