Белгород, 26 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, сообщил 26 марта сайт телеканала.

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По информации канала, при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а также получил ранение оператор телеканала Дмитрий Волков. Трагедия произошла 26 марта в окрестностях села Демидовка Краснояружского района, где идут тяжелые бои. Автомобиль съемочной группы подорвался на мине.

Прокофьевой было 35 лет. С началом спецоперации журналистка занималась сбором средств, закупкой и отправкой на фронт помощи для бойцов. На «Первом канале» она делала репортажи с 2023 года, до этого работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня». Ей было 35 лет.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь назвал подлой атаку ВСУ и отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие.