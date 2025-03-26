Пусан, Южная Корея, 26 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Шесть россиян пострадали в результате ЧП на рефрижераторном судне Crystal Asia, находящемся в районе южнокорейского Пусана. Об этом сообщило генконсульство РФ в Южной Корее в Telegram-канале.

Береговая охрана Пусана

Утром 26 марта на судне, находившемся в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан, начался пожар. Всего на борту находились 23 члена экипажа, 22 из которых — российские граждане.

«Шесть россиян пострадали, двое из них — в тяжёлом состоянии», — сообщили в дипмиссии со ссылкой на морскую полицию Пусана.

Пострадавших доставили в больницы. Дипломаты добавили, что находятся в постоянном контакте с местными властями.

Пожару на судне предшествовал взрыв в машинном отделении, моряков травмировало разлетевшимися стёклами. Двоих пострадавших прооперировали, угрозы их жизням нет, сообщил «РИА Новости» представитель компании-судовладельца «Транс Винд Флот».

«Травмы в основном люди получили из-за того, что их посекло стеклами, [которые разбило] взрывной волной», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что разлива топлива в море не произошло, причины взрыва устанавливаются. Судно ошвартовано в порту Пусана, его будут ремонтировать. До этого в Южной Корее был выполнен небольшой ремонт, после которого судно вышло в рейс без груза, уточнил представитель компании.

Ранее ИА Регнум сообщало о других инцидентах с российскими моряками. У северо-восточного побережья Великобритании 10 марта контейнеровоз Solong, на борту которого было пятеро россиян, столкнулся с танкером, стоявшим на якоре. В результате на судах вспыхнул пожар, прогремели взрывы. С них эвакуировали 36 моряков. Один член экипажа, гражданин Филиппин, погиб. Российского капитана Владимира Мотина британские власти задержали и поместили под стражу, его обвиняют в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Торговое судно из России Ursa Major 23 декабря потерпело крушение в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Два члена экипажа погибли, 14 моряков смогли покинуть судно на лодке. За ними был направлен военный российский корабль. Позже стало известно, что норвежское судно, находившееся неподалёку, отказалось взять российских моряков на борт. Такое решение объяснили тем, что на помощь уже шло другое судно с испанской командой. В Кремле заявили, что отказ норвежцев спасти россиян — вопиющий случай, заслуживающий тотального порицания.