Астана, 26 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Астана и Киев ведут переговоры по поводу обеспечения безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтеперекачивающую станцию которого в феврале атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«По первой атаке (Прим. ред. — в феврале) была доведена озабоченность до украинской стороны. Мы на связи с украинской стороной, сейчас по этому вопросу идут переговоры. Что касается украинской стороны — они в курсе», — рассказал он после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

Рахметуллин также уточнил, что по поводу второй атаки на КТК, произошедшей в марте, в настоящее время ведётся расследование. По его словам, в Астане пока нет точной информации по данной атаке.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти.

Вице-премьер РФ Александр Новак тогда допустил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он добавил, что на ремонт объекта потребуется немало времени из-за поврежденного западного энергооборудования.

19 марта ВСУ снова нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, которая также является частью КТК. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Это произошло через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер поддержал идею главы Белого дома о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.