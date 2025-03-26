Симферополь, 26 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. В Крыму завершена разработка генплана проекта круглогодичного курорта «Золотые пески», согласно планировке, 33,3 га площади займут отели и санатории. Об этом 26 марта заявил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«На сегодняшний день инвестором разработана документация по детальной планировке территории и генеральный план курорта. Разрабатывается мастер-план, включающий финансово-экономическую модель и архитектурно-планировочные решения», — заявил он.

Он подчеркнул, что по генеральному плану проекта общая площадь курорта превысит 200 га. Отмечается, что площадь проектирования на настоящий момент — 52,6 га. Кроме отелей и санаториев в эту площадь входят 12 га озеленения, благоустройства и внутренней дорожной сети, а также 7,3 га якорной инфраструктуры.

Аксенов также заявил, что все пляжи, попавшие в зону проектирования, останутся общедоступными. По словам главы республики, открытие курорта позволит генерировать дополнительный туристический поток — это создаст условия для роста экономики региона.

Как сообщало ИА Регнум, к 2030 году на территории России, согласно поручению президента Владимира Путина, создадут круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее 10 млн туристов в год. Такие курорты появятся на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. При этом количество внутренних туристических поездок должно составить не менее 140 млн к 2030 году.

Приоритетными курортами могут стать Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).