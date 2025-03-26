Вашингтон, 26 марта, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Ряд чиновников из стран Евросоюза (ЕС) критикует воинственную риторику представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас за ее критику в адрес Москвы. Об этом сообщает американское издание Politico.

Lenin Nolly/Global Look Press Кая Каллас

«Когда Каллас приступила к работе, оказывая давление на страны ЕС, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, несколько дипломатов были недовольны ее стилем руководства и жаловались на то, что, по их словам, она не консультировалась с ними по деликатным вопросам. В последующие месяцы эти опасения только усилились, в том числе из-за жёсткой позиции Каллас в отношении России», — говорится в публикации американского издания.

Более того, как пишет издание, из-за критики в сторону Кремля Каллас разошлась во взглядах с Испанией и Италией, которые не разделяют её мнение о том, что Москва представляет непосредственную угрозу для ЕС.

«Если послушать ее, то кажется, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии ЕС», — цитирует издание слова одного из чиновников Евросоюза.

Другой европейский дипломат отметил, что Каллас «всё ещё ведёт себя как премьер-министр».

20 марта Politico написало, что ряд дипломатов ЕС раскритиковали предложение Каллас о передаче Украине нового пакета финансовой помощи на 40 млрд евро. Уточнялось, что согласия по этой инициативе достичь не удалось.

Глава евродипломатии неоднократно пыталась согласовать пакет помощи киевскому режиму на 40 млрд евро, однако не смогла добиться успеха. Ранее, 17 марта, Каллас заявила, что ЕС необходимо согласовать многие детали до утверждения такой помощи Украине. До этого, 6 марта, страны сообщества также не договорились по этому вопросу, после чего глава дипломатии ЕС призвала их действовать быстрее.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября 2023 года на тот момент эстонский премьер-министр Каллас в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились ей нигерийским политиком, заявила, что русские поддерживают президента России Владимира Путина и «никогда не страдали от войны». При этом Каллас умолчала о жертвах, принесённых во время Великой Отечественной, в том числе при освобождении Эстонии от фашистов.

Также Каллас, уверенная, что разговаривает с африканским политиком, назвала Россию «последней колониальной державой в мире».

Более того, в начале января Каллас заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.