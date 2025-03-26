Кишинёв, 26 марта, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в связи с новыми обстоятельствами в возбужденном против политика в 2023 году уголовном деле. Об этом 26 марта заявили в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Евгения Гуцул

В ведомстве уточнили, что накануне в Оргееве сотрудники НЦБК провели обыски у лица, ответственного за финансовую деятельность одного из участников выборов в 2023 году.

«Задержание главы автономии произошло в рамках этого же дела», ― процитировало ТАСС представителя центра по борьбе с коррупцией.

По информации замглавы Гагаузской автономии Виктора Петрова, процессуальный статус задержанной Гуцул пока неизвестен.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта главу Гагаузской автономии в аэропорту Кишинёва на 72 часа задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов объявил, что 26 марта будет созвано внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии в связи с задержанием Евгении Гуцул.

По данным «Пятого телеканала», Гуцул 25 марта задержали на несколько часов. Её не выпускали из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр. При этом никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Позднее в пресс-службе Гуцул сообщили, что главу Гагаузской автономии из аэропорта увезли на спецмашине НЦБК. Рядом с ней находятся адвокаты. В здание центра Гуцул завели через запасной вход. На месте дежурили несколько полицейских машин с усиленным составом. У здания собрались сторонники Гуцул, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий.

Отмечается, что из аэропорта Кишинёва Гуцул планировала вылететь в Турцию, где у неё был намечен ряд встреч, в том числе посещение врача.

В 2023 году в отношении Гуцул возбудили уголовное дело. Её обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для «Шор» до запрета партии в июне 2023 года. В апреле прошлого года дело направили в кишинёвский суд. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что главе Гагаузии грозит до десяти лет тюрьмы.