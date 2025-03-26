Москва, 26 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Церемония прощания с телеведущим Константином Цивилевым состоится 27 марта в храме Рождества Христова в Митино. Об этом сообщила его вдова Марина Цивилева.

Natalia Shakhanova/Global Look Press Константин Цивилев

«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино, в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Она также уточнила, что его прах будет захоронен на Митинском кладбище.

Цивилев родился в 1965 году в Москве. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). Карьеру журналиста начал в студенческие годы: работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, писал сценарии для передач «С добрым утром!», «Полчаса на всё», «Опять 25!».

Начиная с мая 1995 года он был корреспондентом, а позже стал ведущим программы «Времечко» на Первом канале. В 2000-х Цивилев также был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь», а с 2008 года работал на радио «Маяк». В 2010 году он совместно с журналистом Алексеем Эйбоженко стал ведущим программы «Дела житейские» на телеканале «Доверие».

Утром 24 марта 59-летний Цивилев скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. В тот день мужчина перестал отвечать на звонки родных, пока его жена и дочь были на работе. Дочь срочно приехала домой проведать отца и обнаружила его тело без признаков жизни.

В беседе с ИА Регнум родные журналиста рассказали, что несколько лет назад он перенёс инфаркт и регулярно жаловался на боли в сердце. Также у Цивилева был диагностирован сахарный диабет, последствия которого и стали причиной его смерти.