Москва, 26 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак провёл встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой они обсудили условия расширения сотрудничества стран в области экономики и энергетики. Об этом сообщило правительство России.

Roman Naumov/Global Look Press Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак провёл рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах», — говорится в сообщении.

В правительстве также уточнили, что в ходе встречи были затронуты условия поставок российских нефти и газа в Венгрию, сотрудничество в атомной сфере, в частности АЭС «Пакш-2».

Сийярто отметил важность сотрудничества с Россией для обеспечения энергетической безопасности Венгрии.

Новак в свою очередь подчеркнул приверженность Москвы надёжности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными и предсказуемыми.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Сийярто также заявил, что Россия всегда была для Венгрии надёжным поставщиком энергии. Он добавил, что никто не сможет убедить его в необходимости перейти с российского источника энергии на какой-либо другой.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 12 февраля, что санкции Евросоюза против России в области энергетики необходимо отменить. Он подчеркнул, что сообществу нужна новая экономическая политика без «дискриминации» атомной энергии и без санкционных мер.