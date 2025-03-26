Ереван, 26 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о вступлении республики в состав Евросоюза (ЕС). Заседание транслировалось в прямом эфире на местных телеканалах.

Diego Herrera/Global Look Press

«За принятие законопроекта проголосовали 64, против семь депутатов, решение принято», — заявил в ходе заседания законодательного органа спикер парламента Ален Симонян.

Уточняется, что решение стать членом Евросоюза было принято с целью развивать демократические институты, повысить общественное благосостояние и укрепить безопасность страны. При этом ЕС пока официально не предлагал стране членство.

Как передавало ИА Регнум, 9 января армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян отметил, что вопрос присоединения к ЕС можно решать исключительно путём проведения в Армении всенародного референдума.

Комментируя решение правительства Армении, вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что его можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала. Еревану выгодно членство в ЕАЭС, совмещать его с вхождением в ЕС вряд ли получится.

В свою очередь, Симонян заявил, что республика не собирается выходить из ЕАЭС и параллельное сотрудничество с двумя таможенными союзами «не может быть проблемой». По его словам, процесс вступления Армении в ЕС якобы представляет собой волю народа.

24 января комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз.