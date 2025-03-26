Москва, 26 марта, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В Московском зоопарке установили новые камеры для онлайн-трансляций. С 26 марта в часы работы зоопарка пользователи портала mos.ru смогут видеть онлайн, чем занимаются на прогулке гималайские медведи, чем кормят красную панду, а также как развлекаются еноты-полоскуны.

Belkin Alexey/Global Look Press

«С запуском новых трансляций всё больше животных станут ближе и доступнее посетителям портала mos.ru. Наблюдать за нашими обитателями можно в часы работы зоопарка. Зрители могут застать уникальные моменты кормления, игр, тренингов и социального взаимодействия животных. Это не просто возможность наблюдать за редкими и исчезающими видами, но и шанс погрузиться в их мир, понять поведение и привычки животных», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пользователи mos.ru позволят понаблюдать за двумя гималайскими медведями, самкой Фаней и самцом Васей, живущими на старой территории зоопарка. Их изъяли у перекупщиков в конце 2022 года. Животные были в крайне истощенном состоянии, их содержали в тесных клетках. Зоологи окружили косолапых круглосуточной заботой и разработали для них оптимальный рацион. Постепенно медведи начали набирать вес и восстанавливаться. Теперь каждый из них живет в своем просторном вольере.

Камеры дадут возможность наблюдать и за красной пандой Рыжиком. Животное ведет преимущественно сумеречный образ жизни. Рыжик приехал в Москву осенью 2015 года из Польши. Малые панды, которых за яркую шерсть еще называют огненными лисами, отлично лазают по деревьям. Однако кормятся они в основном на земле.

Другие обитатели зоопарка, за которыми теперь можно наблюдать онлайн на mos.ru, — семейство енотов-полоскунов. Это многодетная мама Тити и трое её детей: Аким, Груша и самый младший Шоня. На территории вольера есть ручеёк, в котором еноты с видимым удовольствием полощутся, подтверждая свое название. Особое внимание животных привлекают деревья, растущие в вольере, — еноты не просто залезают на них, они спят высоко на деревьях, свернувшись клубком и издалека напоминая птичьи гнезда. В их вольере много предметов: это подвешенные между деревьями лесенки, по которым звери с удовольствием лазают, дупла, в которых они находят много вкусностей, помещенных туда сотрудниками зоопарка.

«У каждого животного на zoo. mos.ru есть своя страница, где можно не только посмотреть прямой эфир из вольера, но и почитать интересные факты и познакомиться с животным поближе. Сейчас большая часть посещений приходится на странички всеобщих любимцев — маленькой панды Катюши и её родителей Диндин и Жуи, манула Тимофея и капибар. Наблюдать за животными в режиме реального времени можно с любого устройства — смартфона, планшета или компьютера», — рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Напомним, трансляции из вольеров Московского зоопарка на портале mos.ru работают с осени 2024 года.