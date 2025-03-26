Москва, 26 марта, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Актриса и кукловод Галина Марченко, озвучившая ворону Каркушу в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», умерла в возрасте 88 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте передачи.

ITAR-TASS

Коллектив программы и компании «АВМ Медиа» выразил искренние соболезнования родным и близким актрисы, которая работала в программе «Спокойной ночи, малыши!» почти полвека.

«Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пёстрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму», — говорится в некрологе.

В редакции программы подчеркнули, что в каждую куклу, с которой работала артистка, она вкладывала частицу своей души. С Каркушей Марченко была неразлучна 25 лет. По словам друзей и коллег, персонаж и актриса были очень друг на друга похожи.

Бывшая ведущая программы Татьяна Судец рассказала, что Марченко была очень предана детской программе и её редакции.

«Галя была очень хорошим человеком, отзывчивым, умным, весёлым. Была профессионалом в своем деле», — поделилась Судец в беседе с NEWS.ru.

В передачу «Спокойной ночи, малыши!» Марченко попала в 1975 году, когда пришла на Центральное телевидение. Она управляла различными персонажами и озвучивала их, в том числе Мишутку, Хрюшу и Степашку. Каркуша заговорила голосом Марченко в 1998 году, после того как ушла из жизни артистка Гертруда Суфимова.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Окончила актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре и режиссёрские курсы училища имени Щукина. До 1972 года служила в Центральном детском театре (РАМТ), работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях. Снялась в нескольких телеспектаклях («Детство. Отрочество. Юность», «Стихи Агнии Барто», «Карлик Нос») и фильмах «Неизвестный солдат», «Предел возможного», «Когда расходится туман».