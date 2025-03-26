Москва, 26 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Новый посол России в США Александр Дарчиев 26 марта отправится на место службы в Вашингтон. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Алексей Майшев/РИА Новости Александр Дарчиев

«Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта», — заявил источник агентства.

Отмечается, что каких-либо подробностей собеседник агентства не привел.

Ранее, 6 марта, президент РФ Владимир Путин назначил Дарчиева послом в Вашингтоне. По совместительству Дарчиев был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских структур. Предыдущий посол РФ Анатолий Антонов, работавший с августа 2017 года, покинул пост в октябре 2024 года.

14 марта в Кремле сообщили, что ключевыми задачами нового российского посла в США станут развитие российско-американских отношений и отстаивание интересов своей страны во взаимодействии с Вашингтоном. Отмечается, что такие задачи перед главой дипмиссии поставил президент России.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что сейчас Россия и США проводят поднастройку своих двусторонних контактов, прерванных из-за действий предыдущей администрации Белого дома и экс-президента США Джо Байдена. Она также добавила, Дарчиеву предстоит заниматься восстановлением этих связей и контактов.