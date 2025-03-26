Вашингтон, 26 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг оказался в закрытом чате по обсуждению ударов США по Йемену в мессенджере Signal, потому что вошёл в него под чужим именем. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

AP/TASS Майк Уолтц

«Я могу сказать на 100%, что не знаю этого человека. Он ненавидит президента США Дональда Трампа. Я не писал ему, его не было в моем телефоне. В чате он отображается под чужим именем», — рассказал он.

Уолтц отметил, что знает об ужасной репутации Голдберга как журналиста. При этом советник заявил, что берёт всю ответственность за произошедшее на себя.

Ранее Голдберг сообщил, что после запроса на соединение в мессенджере Signal, полученного 11 марта, оказался в закрытом чате, где также были министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Участники обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов. Переговоры в чате «Хуситы ПК тесная группа», по словам журналиста, представляли собой «увлекательную политическую дискуссию».

Вскоре американское издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что в Белом доме обсуждают возможную отставку Уолтца, из-за которого, предположительно, Голдберг случайно попал в закрытую группу.

Однако 25 марта Трамп сообщил, что по-прежнему доверяет Уолтцу, а произошедшее он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в чате «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.