Вологда, 26 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Действующие в Вологодской области жесткие ограничения по продаже алкоголя могут скорректировать. Об этом 26 марта заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Может быть, после замера эффективности этой меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений», — процитировала «Газета.Ru» Филимонова.

Губернатор добавил, что правила, действующие в регионе, нельзя сравнивать с «сухим законом» времен СССР, так как нет полного запрета на торговлю такого рода продукцией. Потребители могут купить товар в будние дни с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и празднички действуют старые правила. Чиновник назвал меры сбалансированной работой по «точечному ограничению» продажи алкоголя.

Как передавало ИА Регнум, руководство Вологодской области решило с 1 марта 2025 года ограничить время продажи алкоголя в будние дни до двух часов в сутки. Согласно инициативе, с понедельника по пятницу алкоголь можно будет приобрести в магазинах только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим розничной торговли останется прежним. Новое ограничение не будет распространяться на бары и рестораны.

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли нововведение почти единогласно, воздержался один человек. Минздрав РФ поддержал инициативу региона по снижению объемов потребления алкоголя.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что данная инициатива может привести к росту в регионе подпольного теневого рынка. Он отметил, что руководство Вологодской области, которое борется таким образом с ростом употребления спиртных напитков, идёт по правильному пути — но, по его мнению, также необходимо проводить с населением воспитательную работу и облегчить доступ зависимых людей к лечению.

Филимонов 7 марта сообщил, что продажи алкоголя в Вологодской области за несколько дней упали на треть после введения дополнительных ограничений на время торговли спиртным.

3 марта депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что разработал законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям. По его мнению, эта мера будет способствовать увеличению времени общения граждан с близкими, а также повышению рождаемости. Политик считает, что один день в неделю нужно посвящать общению с семьей, спорту или хобби.