Нижний Новгород, 26 марта, 2025, 10:21 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде задержали и поместили под арест 27-летнего местного жителя, устроившего поджог станции мобильного оператора по заданию из мессенджера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения с целью дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина купил на АЗС канистру горючего, а затем поджег базовую станцию мобильного провайдера. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Нижегородцу, заключенному под стражу по ходатайству следствия, грозит до 20 лет тюрьмы.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Забайкальский краевой суд вынес приговор двум подросткам из Читы за диверсию на станции мобильной связи.

Было установлено, что в августе 2024 года 16-летний молодой человек в мессенджере Telegram начал общаться с куратором с Украины. Тот предложил заплатить 30 тыс. рублей за поджог критически важного объекта. Подросток решил исполнить задание вместе с 17-летним знакомым. Осенью 2024 года они пробрались на базовую станцию сотовой связи на окраине Читы, облили оборудование бензином и подожгли его, записав преступление на видео для куратора.

Согласно приговору, один из подростков проведет шесть лет в воспитательной колонии, другой — 6,5 года.

В конце февраля в Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. За деньги куратор с Украины предложил им поджечь электропитающее оборудование.

В том же месяце уголовное дело о диверсии возбудили против студента Мирнинского регионального технического колледжа, который по заданию украинских спецслужб поджег станцию сотовой связи. За преступление молодому человеку пообещали 27 тыс. рублей.