Москва, 26 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Российские следователи зафиксировали новые факты убийств и мародёрства, совершённых украинскими военными на территории Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По данным ведомства, в селе Казачья Локня Суджанского района бойцы ВСУ убили по меньшей мере двоих мирных жителей. В сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье они грабили и поджигали дома, обстреливали улицы из миномёта и размещали военную технику возле частных домов.

Об этих преступлениях, совершённых в августе–сентябре 2024 года, рассказали местные жители. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте и мародёрстве (п. «б» ч. 3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ), пояснила представитель СК.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооружённых формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — подчеркнула Петренко.

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