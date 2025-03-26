Москва, 26 марта, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками, которые доходят до 1 млн рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Belkin Alexey/Global Look Press

Стоимость автомобилей снизили из-за затоваренности складов дилеров и импортеров, указало издание.

«Диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — говорится в материале.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин пояснил, что скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов. По мнению экспертов, также на снижение цен в определенной степени повлияли высокая ставка ЦБ и укрепление рубля к юаню.

Аналитики и участники рынка полагают, что период скидок продлится до исчерпания складских запасов.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский ранее заявил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей. Он назвал ситуацию негативной. По словам эксперта, самые большие запасы скопились по наиболее востребованным маркам, поставщики которых не сумели быстро остановить импорт. Имеющегося количества машин хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, добавил Ольховский.

Подщеколдин 25 марта сообщил, что в 2025 году российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов. Он уточнил, что речь идет о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в России.

Автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум высказал мнение, что несмотря на слухи о возможном возвращении различных зарубежных автомобильных брендов в Россию, массового ухода китайских производителей ожидать не следует. Специалист уверен, что наиболее известные марки из Китая на российском рынке останутся. Собеседник агентства усомнился, что такие бренды, как Chery, Haval, Geely или Changan захотят потерять такой кусочек рынка.