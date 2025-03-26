Москва, 26 марта, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили девять украинских беспилотников над регионами страны и Чёрным морем. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять вражеских БПЛА над Белгородской областью. Ещё два дрона нейтрализовали над Курской областью и два — над Чёрным морем.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаке с применением беспилотника подвергся посёлок Политотдельский в Белгородском районе. В результате пострадала местная жительница. Её доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. В посёлке повреждено остекление в многоквартирном доме, социальном объекте и надворной постройке возле одного из частных домов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 25 марта расчёты ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом, а ночью 24 марта — 28 БПЛА над территорией Брянской и Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

Минобороны России заявило, что киевский режим продолжает наносить удары, в том числе дронами, по энергетической инфраструктуре России, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность. В частности, ВСУ атаковали энергообъект в станице Кавказской на Кубани всего через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Путин немедленно отдал военным соответствующий приказ прекратить атаковать энергообъекты на Украине.

Атаки украинских дронов на российские энергообъекты продолжились и на фоне переговоров с США, проходивших 24 марта в Эр-Рияде и направленных на урегулирование конфликта на Украине. Тем самым, подчеркнули в МО РФ, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений.