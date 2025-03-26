Вашингтон, 26 марта, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Целый ряд стран на протяжении 45 лет «обдирал» Соединенные Штаты Америки, которые были мягкой и слабой страной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Shawn Thew — Pool via CNP/Global Look Press

По его словам, именно в этом кроется причина государственного долга в $36 трлн. Американский лидер подчеркнул, что намерен вернуть большую часть этих денег, тем более что так называемые друзья США оказались хуже врагов.

«Но зачастую друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, на то, что они сделали с этой страной, как они ее обобрали. И Китай, о котором вы знаете», ― процитировало агентство Newsmax Трампа.

Президент добавил, что США согласились сделать исключения для некоторых стран в вопросе о пошлинах. Глава Белого дома напомнил, что приостановил до 2 апреля введение пошлин на товары из Канады и Мексики, но призвал не ждать слишком большого количества исключений.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США.

На следующий день, 13 марта, Трамп пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит пятидесятипроцентный тариф на виски. Издание Politico 20 марта отметило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме 24 марта сообщила, что американская администрация намерена 2 апреля ввести зеркальные пошлины на иностранный импорт в отношении нескольких стран, на которые приходится значительная часть внешней торговли США. Речь идет о странах «Группы двадцати» (G20): Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Мексике, России, государствах ЕС.

Источники издания отметили, что на товары из стран, в торговле с которыми у США в наибольшей мере выражен дисбаланс, могут быть введены наиболее высокие пошлины, а тарифы на товары из других стран могут быть «более скромными».