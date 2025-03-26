Лондон, 26 марта, 2025, 08:58 — ИА Регнум. У властей Украины нет денег на обеспечение армии. Об этом в интервью журналу Time заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), численность которых увеличилась в три раза, должны финансировать западные страны. Зеленский отметил, что украинским военным нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

«Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать», — указал глава киевского режима.

По его словам, в идеале финансировать ВСУ вместе с Евросоюзом должны и США. При этом Зеленский добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, а также обмен разведданными. Это произошло после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Глава киевского режима начал себя вести агрессивно, в результате чего его выставили из Белого дома.

Однако уже 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.

Агентство Bloomberg 23 марта сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом, который в начале марта ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения. Отмечается, что США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться.

Что касается помощи от европейских стран, саммит Евросоюза 20 марта не утвердил инициативу главы европейской дипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине. На саммите Франция совместно с Италией заблокировали выделение дополнительных €5 млрд для приобретения боеприпасов киевскому режиму в 2025 году. Итоговый документ не содержал упоминаний ни о выделении €40 млрд, как предусматривал первоначальный план, ни €5 млрд по сокращенному варианту.

О возможной остановке военной помощи Украину предупредили и в Чехии. Действующий премьер-министр страны Пётр Фиала заявил, что киевский режим может лишиться 500 тыс. снарядов от Чехии, если к власти в республике придет оппозиционное движение ANO во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем.