Кривой Рог, Украина, 26 марта, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Российские военные нанесли серию ударов по цехам с украинской военной техникой и боекомплектами в городе Кривой Рог. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в Telegram-канале.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Кривой Рог — шесть атак, как минимум две из них — массированные», — написал Лебедев.

Удары были нанесены поздно вечером 25 марта. По информации подполья, в городе насчитали по меньшей мере 15 прилётов, в том числе в Металлургическом районе.

Один из прилётов был по цеху складского хозяйства, где хранился различный боекомплект. Кроме того, в районе Верабово (Красный Горняк) зафиксировали взрыв со стороны железнодорожной станции Прикарьерная, где находится Горнотранспортный цех №1 ЦГОКа, заполненный военной техникой.

«Гусеничной на субботу 22 марта было 12 единиц, БТР и того, что не определили, но колёсное — 17 единиц», — уточнил Лебедев.

Ещё одну атаку зафиксировали после полуночи на северо-западной окраине города. В больницы Кривого Рога поступило большое число раненых, в том числе иностранцев, говорящих по-немецки, добавил координатор подполья.

Министерство обороны России пока не прокомментировало эти сообщения. В оборонном ведомстве не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее, 23 марта, Лебедев сообщал об ударе российских военных по тренировочному городку ВСУ в посёлке Десна Черниговской области. Он пояснил, что там расположено большое количество казарм и учебных зданий, поля с мишенями, большой автодром, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, масштабные склады с боеприпасами.