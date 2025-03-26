Буэнос-Айрес, 26 марта, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Бразилии в домашнем матче 14-го тура южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Игра, которая прошла в Буэнос-Айресе, завершилась со счётом 4:1.

Eduardo Carmim/Global Look Press

В команде действующих чемпионов мира забитыми мячами отметились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12-я), Алексис Мак Аллистер (37-я) и Джулиано Симеоне (71-я). У соперников гол на 26-й минуте забил Матеус Кунья.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за травмы.

Сборная Аргентины разгромила команду Бразилии впервые с 3 июня 1964 года. Тогда аргентинские футболисты одержали победу со счётом 3:0 в товарищеском матче.

Аргентина стала первой национальной командой из Южной Америки, которая уже официально отобралась на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Подопечные Лионеля Скалони набрали 31 очко после 14 матчей. Бразилия с 21 очком после такого же количества встреч расположилась на четвёртой строчке.

В следующем туре аргентинцы в гостях встретятся с чилийцами, а бразильцы на выезде сыграют с эквадорцами. Обе встречи пройдут 4 июня.

Ранее на чемпионат мира 2026 года квалифицировались сборные Японии, Новой Зеландии и Ирана. Команды США, Канады и Мексики стали участниками турнира без отбора как представители стран-организаторов.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба «Интер Майами» Месси сообщил, что пропустит несколько матчей национальной команды из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Ранее пресс-служба сборной Аргентины заявила, что Месси не включен в окончательный состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года из-за травмы. Футболист пропустил матчи квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде, в турнире впервые примут участие 48 сборных. Жеребьёвку отборочного турнира ЧМ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл в декабре прошлого года. Команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников в каждой. При этом окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций.

На ЧМ-2026 выйдут 16 стран, в том числе 12 победителей групп. Ещё четыре участника будут определены в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места в группах. Групповой этап отборочного турнира пройдёт с марта по ноябрь 2025 года.