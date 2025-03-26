Вашингтон, 26 марта, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Архиепископ Константинопольского патриархата в США Элпидофор (Ламбриниадис) обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом «сделать Америку непобедимой» и подарил крест с фразой «Иди и победи». Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Греческой православной архиепископии.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Вы напоминаете мне великого римского императора Константина, который основал и построил великолепный город Константинополь — мою родину, сегодня известную как Стамбул», — пояснил архиепископ, выступая в Белом доме на ежегодном праздновании Дня независимости Греции.

Священнослужитель подарил американскому президенту крест, назвав его «вечным символом мира и непобедимым трофеем». Глава Греческой архиепископии вспомнил легенду о видении Константина перед битвой и фразу «Ἐν τούτῳ νίκα» («Сим победиши!»), призвав Трапма с этим крестом «принести мир миру и сделать Америку непобедимой».

В свою очередь Трамп назвал присутствующих на мероприятии трудолюбивыми греко-американскими патриотами, поблагодарил конгрессменов и сотрудников своей администрации греческого происхождения. Затем он подписал прокламацию об официальном признании в США 25 марта годовщиной Дня независимости Греции.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Дональда Трампа о ясности «контуров будущей сделки», отметил, что общее желание Москвы и Вашингтона — двигаться к миру. При этом предстоит сторонам предстоит урегулировать большое количество различных аспектов.

Трамп выразил уверенность в том, что и российская сторона, и киевская сторона хотят завершить затянувшийся конфликт на Украине. На переговорах в Эр-Рияде по урегулированию кризиса был достигнут «большой прогресс», добавил американский лидер.

В Кремле 25 марта заявили, что Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине. Москва и Вашингтон согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток с 18 марта. Договорённость может быть продлена, однако предусмотрен выход из неё в случае несоблюдения соглашения другой стороной. В документе также отметили, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США, стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия соответствующих санкций.