Киев, 26 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Украинским пограничникам задерживают зарплату, и чтобы не было бунта, руководство разрешило им брать плату с сограждан, которые хотят покинуть страну. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от одного из сотрудников погранслужбы.

Serhii Hudakukrinform/Global Look Press

Киселёв пояснил, что один из пограничников, который служит на границе с Венгрией, сообщил о задержках с выплатой зарплаты и выразил недовольство по этому поводу.

В итоге им было дано указание — забирать у перебежчиков всё, не только деньги, но и ценные вещи, продукты питания.

«Этот пограничник признался, что любит Украину, но он против нацистов. Его возмущение достигло предела, и он решил написать нам», — рассказал Киселёв.

Кроме того, по словам эксперта, власти Киева усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией из-за опасений возможной аннексии некоторых западных областей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, командир 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заставляет подчинённых сдавать деньги «на внутренние нужды», признался украинский пленный Валентин Гулаков. Поборами регулярно занимался командир 5-й роты (позывной Сармат).

Ни один из участников преступных схем в украинской армии осужден не был. Власти уверяют, что обязательно обратят на поборы внимание, но только после победы над Россией.