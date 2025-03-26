Украинским пограничникам дали добро на поборы с тех, кто бежит из страны
Пограничникам на Украине перестали выплачивать зарплату и разрешили поборы
Киев, 26 марта, 2025, 07:55 — ИА Регнум. Украинским пограничникам задерживают зарплату, и чтобы не было бунта, руководство разрешило им брать плату с сограждан, которые хотят покинуть страну. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от одного из сотрудников погранслужбы.
Киселёв пояснил, что один из пограничников, который служит на границе с Венгрией, сообщил о задержках с выплатой зарплаты и выразил недовольство по этому поводу.
В итоге им было дано указание — забирать у перебежчиков всё, не только деньги, но и ценные вещи, продукты питания.
«Этот пограничник признался, что любит Украину, но он против нацистов. Его возмущение достигло предела, и он решил написать нам», — рассказал Киселёв.
Кроме того, по словам эксперта, власти Киева усилили контроль на границе с Венгрией и Румынией из-за опасений возможной аннексии некоторых западных областей Украины.
Как сообщало ИА Регнум, командир 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заставляет подчинённых сдавать деньги «на внутренние нужды», признался украинский пленный Валентин Гулаков. Поборами регулярно занимался командир 5-й роты (позывной Сармат).
Ни один из участников преступных схем в украинской армии осужден не был. Власти уверяют, что обязательно обратят на поборы внимание, но только после победы над Россией.