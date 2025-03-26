Москва, 26 марта, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за ночь 26 марта уничтожили девять вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В небе над Белгородской областью обнаружили и уничтожили пять беспилотников ВСУ. Ещё два украинских дрона сбили над Курской областью.

Также два вражеских БПЛА удалось ликвидировать над Чёрным морем.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 26 марта беспилотник ВСУ атаковал посёлок Политотдельский Белгородского района. Ранения получила местная жительница.

В Минобороны 25 марта заявили, что киевский режим продолжает наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре на фоне переговоров по урегулированию конфликта, которые в Эр-Рияде проводили представители России и США. Так, вечером 24 марта российские средства ПВО в районе мыса Тарханкут в Крыму перехватили очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.