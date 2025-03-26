Вашингтон, 26 марта, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Возобновить бизнес в России при условии отмены санкций готовы ведущие мировые энергетические трейдеры, в частности Gunvor и Mercuria Energy. Об этом 25 марта сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Руководители некоторых крупнейших мировых энерготрейдеров заявили, что они будут открыты для возвращения в Россию для ведения бизнеса, если санкции будут полностью сняты, хотя некоторые выразили опасения относительно возможности реализации такой перспективы в ближайшее время», — отметили в статье.

По разным оценкам, компании заинтересованы в российском рынке, но на это может уйти порядка двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года газета The Financial Times со ссылкой на свои источники написала о том, что минфин США в частном порядке призвал крупнейших трейдеров мира Trafigura и Gunvor возобновить торговлю российской нефтью в случае, если она будет соответствовать условиям введённого потолка цен. Отмечалось, что американцы таким способом пытались избежать дефицита нефти, сохранив стабильность поставок. Кроме того, они хотели восстановить определённый контроль над экспортом нефти из России.

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. По словам главы государства, у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для возвращения иностранным компаниям необходимо проявить уважение к истории страны и к её героям.