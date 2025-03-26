Москва, 26 марта, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Кинорежиссер, актёр Никита Михалков считает, что уехавших деятелей культуры, которые плохо отзываются о России, пускать в страну не стоит. Своё мнение он высказал в разговоре с «Известиями».

Иван Шилов, ИА REGNUM Никита Михалков

При этом Михалков отметил, что наград и званий реактантов лишать не надо.

«Ждать, пока тут всё уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — высказал позицию народный артист РСФСР.

Как пояснил Никита Михалков, государственные награды не имеют никакого значения для тех деятелей, кто покинул Россию и плохо отзываются о своей стране, которая им всё дала.

Как сообщало ИА Регнум, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный считает, что иноагентов нужно лишать званий и госнаград.

Запашный имел в виду народного артиста РФ, музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певицу Лайму Вайкуле, награждённую орденом Дружбы.

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденной по делу об оправдании терроризма.