Россия и США обсуждают вопрос о «Северных потоках» — Лавров
Лавров: тему восстановления «Северных потоков» обсуждают Россия и США
Москва, 26 марта, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, обсуждают тему «Северных потоков». Об этом 25 марта сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идёт разговор про «Северные потоки», — признал глава МИД в интервью Первому каналу.
По словам Лаврова, «будет интересно», если Соединённые Штаты используют своё влияние на Европу с целью убедить её не отказываться от российского газа. Однако это маловероятно и напоминает «какой-то сюрреализм».
Также российский дипломат назвал больными людьми или самоубийцами политиков ЕС, выступающих против восстановления «Северных потоков», поскольку сейчас европейский бизнес в несколько раз больше платит за энергоносители, чем американский.
Как сообщало ИА Регнум, 20 марта немецкая газета Bild написала, что газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Опрошенные изданием эксперты отметили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. При этом немецкие компании пока не могут напрямую вести бизнес с российскими партнёрами и вынуждены делать это через третьи страны. Кроме того, для поставок голубого топлива из РФ в ФРГ и США, и ЕС должны отказаться от введённых ранее санкций.
По данным немецкого издания Correctiv, США якобы ведут переговоры с Россией и Германией о приобретении «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры. Американская сторона планирует поставлять российские энергоносители в Европу. Разговоры о покупке идут уже несколько месяцев, отметили авторы в материале от 13 марта.
Обе нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.