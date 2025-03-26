Москва, 26 марта, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, обсуждают тему «Северных потоков». Об этом 25 марта сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идёт разговор про «Северные потоки», — признал глава МИД в интервью Первому каналу.

По словам Лаврова, «будет интересно», если Соединённые Штаты используют своё влияние на Европу с целью убедить её не отказываться от российского газа. Однако это маловероятно и напоминает «какой-то сюрреализм».

Также российский дипломат назвал больными людьми или самоубийцами политиков ЕС, выступающих против восстановления «Северных потоков», поскольку сейчас европейский бизнес в несколько раз больше платит за энергоносители, чем американский.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта немецкая газета Bild написала, что газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Опрошенные изданием эксперты отметили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. При этом немецкие компании пока не могут напрямую вести бизнес с российскими партнёрами и вынуждены делать это через третьи страны. Кроме того, для поставок голубого топлива из РФ в ФРГ и США, и ЕС должны отказаться от введённых ранее санкций.

По данным немецкого издания Correctiv, США якобы ведут переговоры с Россией и Германией о приобретении «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры. Американская сторона планирует поставлять российские энергоносители в Европу. Разговоры о покупке идут уже несколько месяцев, отметили авторы в материале от 13 марта.

Обе нитки «Северного потока» и «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.