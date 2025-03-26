Москва, 26 марта, 2025, 06:50 — ИА Регнум. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал инициативу общественников об увеличении возраста, к которому можно относить молодежь, до 40 лет. Своё мнение он высказал «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM Члены Российского союза молодёжи

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал академик.

Онищенко пояснил, что средняя продолжительность жизни в России растёт, поэтому меняется и возрастная структура, а значит, есть рациональное зерно в инициативе.

При этом он акцентировал, что при принятии положительного решения не должно быть административного давления на общество.

На данный момент молодёжью считаются те, кому от 14 до 35 лет включительно.

Как сообщало ИА Регнум, каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России — представитель молодёжи. Всего в стране около миллиона предпринимателей в возрасте до 35 лет.