Кремль по итогам встречи экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде 25 марта обнародовал согласованный перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного 30-дневного моратория на удары по энергосистеме. В него вошли как нефтеперерабатывающие предприятия, так и нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции. Также в список запрещённых для ударов включена инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. А четвертым и пятым пунктами в списке стали атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций. При этом уточняется, что действие моратория началось с 18 марта 2025 года, и что если одна из сторон сорвёт договорённости, то другая вправе считать себя свободной от обязательств по их соблюдению. Таким известием ознаменован новый, 1126-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Россия, Кремль

С инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам выступил президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. Российский президент её поддержал и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области, — шесть аппаратов были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. Согласие на отказ от атак на энергообъекты дал и Зеленский. Но по факту киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры.

Так, 24 марта на фоне российско-американских переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае, произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2». В тот же день, по данным Минобороны, украинский FPV-дрон ударил по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз». А вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут (Республика Крым) российскими средствами ПВО был перехвачен вражеский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Но несмотря на эти и другие попытки Киева сорвать российско-американские переговоры, стороны отмечают, работа в рамках имеющихся контактов проходит в конструктивном ключе, информирует сайт Кремля. Её основным итогом стала выработка пяти пунктов возможного взаимодействия. Но есть нюансы. К примеру, обеспечение реализации «Черноморской инициативы» и помощь США в восстановлении доступа российского экспорта на мировой рынок возможны при снятии с России целого ряда ряда ограничений и санкций.

РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, заявили 25 марта в Кремле.

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