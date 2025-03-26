Москва, 26 марта, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Ранее выступавшие против перемирия на Украине европейские лидеры резко изменили свои позиции. Об этом заявил 25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

В интервью Первому каналу дипломат напомнил, как в начале марта в Киеве впервые выразили готовность к 30-дневному прекращению огня и тут же потребовали немедленного согласия России.

«Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне российского президента Владимира Путина. Хотя ещё за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать Украину, чтобы она выступала с позиции силы», — указал Лавров.

Он добавил, что европейцы мгновенно поменяли свою точку зрения, как только ветер переменился.

Как сообщало ИА Регнум, администрация США планирует достичь соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, так как на это число выпадает праздник Пасхи. В Вашингтоне понимают, что добиться перемирия к указанной дате будет сложно из-за сильного различия позиций сторон конфликта, отмечало агентство Bloomberg.

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Путин согласился на предложение американского коллеги о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву. Комментируя разговор с Путиным, Трамп заявил, что дискуссия получилась очень рациональной. Вашингтон хочет прекращения боевых действий, чтобы люди перестали погибать, заверил глава Белого дома.

Евросоюз приветствовал переговоры США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) о прекращении огня и возобновлении помощи, заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом 19 марта информационное агентство DPA сообщило, что лидеры стран Евросоюза поддержали инициативу Урсулы фон дер Ляйен, предусматривающую выделение €800 млрд на усиление военного потенциала. Эти средства планируется привлечь в течение ближайших пяти лет за счёт заемных средств.

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта утверждал, что главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах. В военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при этом отмечал, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину.