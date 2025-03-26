Виннипег, Канада, 26 марта, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Американский «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях канадскому клубу «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 25 марта.

Nhl.com Александр Овечкин

Встреча проходила в Виннипеге и завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В команде хозяев площадки шайбы в основное время забросили Джош Моррисси (7-я минута) и Мэйсон Эпплтон (40-я). Автором победного гола стал Николай Элерс (62-я).

У «Кэпиталз» отличились Эндрю Манджапане (20-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (56-я).

Овечкин провел на площадке 17 минут 40 секунд, сделал четыре броска в створ ворот и применил один силовой прием. Забив гол, он продлил свою результативную серию до пяти игр. А команда «Вашингтон Кэпиталз» прервала свою победную серию в четырех матчах подряд.

39-летний Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он довёл общее число своих голов в чемпионатах до 889.

Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах. Овечкину до рекорда осталось забросить пять шайб.

Как передавало ИА Регнум, управление Национальной хоккейной лиги планирует ограничить церемонию празднования рекордного гола Александра Овечкина семью минутами. Об этом 23 марта сообщил инсайдер Крис Джонстон.

21 марта Овечкин отличился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Филадельфия Флайерз». После этого в активе хоккеиста стало 888 голов, что позволило ему сократить отставание от рекорда Гретцки по забитым шайбам в лиге до шести голов. Также победный гол капитана «Кэпиталз» обеспечил его команде досрочный выход в плей‑офф Кубка Стэнли.