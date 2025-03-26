Армавир, Краснодарский край, 26 марта, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Украинке не удалось оспорить в суде отказ во въезде в Россию после обнаружения пограничниками в её телефоне оскорблений в адрес россиян и Вооружённых сил РФ. Об этом сообщило «РИА Новости».

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Согласно судебным документам, в октябре 2024 года 24-летняя гражданка Украины прилетела в Россию, где имела вид на жительство, а также состояла на налоговом учёте. Родители девушки в том же году стали гражданами РФ, а их дочь не успела получить гражданство «в силу нерасторопности».

Девушка планировала в дальнейшем отправиться в Армавир и проживать в городе на постоянной основе. Сотрудники погранслужбы выбрали её для прохождения дополнительной проверки и изучения содержания телефона. Выяснилось, что украинка поддержала в соцсетях публикацию «Херсон — це Украина» и допустила дискредитирующие высказывания о российских военных, выражала грубость в адрес русских в переписке с матерью. В итоге пограничники признали украинку угрозой безопасности РФ и общественному порядку. Ей отказали во въезде в страну. Тогда она через суд попыталась обжаловать это решение. По её словам, она давно проживала в России и ничего не нарушала. Однако суд признал действия пограничников законными, так как их основной задачей является обеспечение безопасности РФ. В итоге иск украинки был отклонён.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года в Псковской области пограничники задержали украинку с болторезом, незаконно пересёкшую границу Эстонии и России. У женщины не было с собой документов, удостоверяющих личность, их она оставила в Эстонии. Гражданство задержанной выяснили в ходе проверки. Сама она пересекла границу «по личным мотивам». По факту незаконного пересечения госграницы России возбудили уголовное дело. Нарушительницу по решению суда заключили под стражу.

С 5 февраля 2025 года в России заработал реестр контролируемых лиц. В базу данных МВД вносят незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих счетов более 30 тыс. рублей ежемесячно, а также им ограничили перемещение по территории государства.