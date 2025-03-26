Сана, 26 марта, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало несколько американских военных кораблей в Красном море и нанесло удары по военным целям в районе израильского Тель-Авива. Об этом заявил представитель движения Яхья Сариа.

ИИ ИА Регнум Хуситы, Израиль

По словам Сария, операция продолжалась несколько часов.

Хуситы атаковали военные корабли во главе с авианосцем USS Harry Truman ракетами, беспилотниками и морскими силами.

Также беспилотниками был нанесен удар по военным целям израильтян в районе оккупированного Яффо.

Цель операции была успешно достигнута, заверил Сария.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Они использовали для удара гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2».

22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морских сил хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.

20 марта ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам «Ансар Аллах» в провинции Эль-Ходейда в западной части Йемена. Уточнялось, что было нанесено не менее четырех ударов.