Вашингтон, 26 марта, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и российская сторона, и киевская сторона хотят завершить затянувшийся конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. Думаю, что Киев хотел бы, чтобы это закончилось», — заявил Трамп телеканалу Newsmax.

Ранее президент США заявил, что на переговорах в Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут «большой прогресс».

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта в Кремле заявили, что РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине.

В Кремле отметили, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.

В документе также отмечено, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США, стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия соответствующих санкций.

24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.