Россия и Украина ждут завершения конфликта — Трамп
Трамп: Москва и Киев хотят положить конец конфликту на Украине
Вашингтон, 26 марта, 2025, 05:28 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и российская сторона, и киевская сторона хотят завершить затянувшийся конфликт на Украине.
«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. Думаю, что Киев хотел бы, чтобы это закончилось», — заявил Трамп телеканалу Newsmax.
Ранее президент США заявил, что на переговорах в Эр-Рияде по конфликту на Украине достигнут «большой прогресс».
Как сообщало ИА Регнум, 25 марта в Кремле заявили, что РФ и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине.
В Кремле отметили, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток с 18 марта. Договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.
В документе также отмечено, что, в соответствии с договорённостью президентов России и США, стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы при условии снятия соответствующих санкций.
24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.