Вашингтон, 26 марта, 2025, 05:26 — ИА Регнум. Россия владеет инициативой в конфликте на Украине и движется к достижению выгодных условий урегулирования кризиса. Об этом указали в докладе разведки США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«За 2024 год Россия заняла выгодное положение <…> и движется к достижению большего количества рычагов давления на Киев и его западных союзников, чтобы заставить их в ходе переговоров пойти на уступки», — отметила американская разведка в ежегодном докладе, озвученном на слушаниях в профильном комитете сената.

Согласно документу, Россия из украинского конфликта извлекла уроки противодействия западному оружию. По результатам специальной военной операции РФ обладает возможностями дальнего точного удара, нарастила свой военный потенциал, продемонстрировала способность преодолевать масштабные экономические и геополитические трудности. В долгосрочной перспективе Россия продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США, отметили авторы документа.

Как сообщало ИА Регнум, глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз во время слушаний в сенате признал, что ВС России обладают возможностями продолжать боевые действия дольше, чем могут это делать украинские войска. Если боевые действия не завершатся до конца 2025 года, это будет вызовом для обеих сторон, считает он.

В рядах ВСУ признали отсутствие у них инициативы на поле боя на фоне приостановки американской военной помощи, отметило 5 марта британское издание The Telegraph. Кроме того, к летнему периоду боестолкновения в зоне конфликта будут носить более ожесточённый характер.

Президент РФ Владимир Путин не нуждается в переговорах, потому что преимущество на поле боя у российских военных, подчёркивал 27 января сенатор-республиканец Томми Табервилл. По его словам, Украина проигрывает в конфликте, несмотря на помощь со стороны США.