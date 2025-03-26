* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 марта, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный считает, что иноагентов нужно лишать званий и госнаград.

Kremlin.ru Эдгард Запашный

В частности, Запашный имел в виду народного артиста РФ, музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певицу Лайму Вайкуле, награждённую орденом Дружбы.

На заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству 25 марта Эдгард Запашный предложил разработать механизм лишения государственных званий уехавших за границу артистов, которые позволяют себе негативные высказывания в отношении России.

«Та же Лайма Вайкуле остается орденоносцем — это орден Дружбы. О какой дружбе народов может идти речь, если она разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — цитирует «РИА Новости» Запашного.

Директор цирка припомнил «заслуги» и другого артиста — Андрея Макаревича, поддерживающего Украину и ранее активно высказывавшегося против России.

«Макаревич, который откровенно оскорблял не однажды наше население, — народный артист России. Народ уже давно не воспринимает его всерьез», — продолжил Запашный.

Самое главное, добавил дрессировщик, такие артисты на Западе продолжают «транслировать» наличие у них российских госнаград. Запашный считает, что это неправильно.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 лиц государственных наград Украины, в том числе патриарха Кирилла, композитора Игоря Крутого, бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, исполнителей Ани Лорак, Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других.

Генпрокуратуру России повторно попросили проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации ВС России, а также признать её иностранным агентом. Поводом для проверки стало выступление Ахеджаковой в Германии. На сцену артистка вышла с украинским флагом, чем вызвала бурную реакцию среди украинской публики. Ранее актриса многократно осуждала действия России.