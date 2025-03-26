Вашингтон, 26 марта, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл напомнил о «неудобном факте», связанном с ядерным оружием на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Давайте внесём ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]. Украина вернула ядерное оружие России… Это неудобный факт», — подчеркнул Гренелл в соцсети Х.

Посланник Трампа отметил, что переданное Киевом ядерное оружие не было украинским.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский требовал у Запада «вернуть» ядерное оружие и передать ракеты, признав, что вступление Украины в НАТО не произойдёт в ближайшее время. В октябре 2024 года Зеленский утверждал, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО.

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что страна не может обладать ядерным оружием, так как это будет нарушением Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, и Киев лишится партнёров. Если у киевского режима появится ядерное оружие, то Запад не будет продлевать антироссийские санкции, указал он.

В феврале 2022 года, до начала российской спецоперации, Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, в котором был установлен безъядерный статус Украины. После этого российские официальные лица неоднократно выражали серьёзную обеспокоенность по поводу таких заявлений украинской стороны.

Будапештский меморандум — документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами РФ, Великобритании, США и Украины. Меморандум предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения. Подписание документа определило статус Украины как неядерного государства.