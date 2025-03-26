Москва, 26 марта, 2025, 04:23 — ИА Регнум. Экс-начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении крупной взятки, готов уйти на спецоперацию, прошение об этом он подавал не раз. Об этом ТАСС сообщила его защита.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Шамарин неоднократно подавал письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить Родине», — сказал адвокат.

В настоящее время прошение 53-летнего генерала рассматривается в Минобороны.

При этом 28 февраля 2025 года следователи направили уголовное дело Шамарина в суд. В рамках дела арестованы автомобиль, квартира и сумма денег, равная размеру взятки.

Как сообщало ИА Регнум, Шамарину может грозить до 15 лет лишения свободы, а также штраф в стократном размере от суммы взятки, то есть до 3,6 млрд рублей.

19 июля 2024 года стало известно, что Шамарин частично признал вину в получении взятки. Отмечалось, что генерал перестал отрицать, что получил 19 млн рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», однако при этом высказал несогласие с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере.

Адвокат 8 июля рассказал, что его подзащитного отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ, Шамарина не уволили, а просто вывели за штат.

О задержании генерала стало известно 23 мая. Ему предъявили обвинения в получении взятки в размере 36 млн рублей, по решению суда его отправили в СИЗО на два месяца. Деньги в 2016–2023 годах он получил от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной за увеличение поставок по государственным контрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.