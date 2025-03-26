Москва, 26 марта, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Телефонные мошенники под предлогом аннулирования кредита похитили у московского предпринимателя более 58 млн рублей. По факту происшествия правоохранители возбудили уголовное дело.

Sledcom.ru Уголовное дело

«Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 млн рублей. Мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, не подозревая, что отдает их мошенникам», — уточнили правоохранители «РИА Новости».

Отмечается, что неизвестные в течение полутора месяцев звонили бизнесмену и представлялись сотрудниками Центробанка и портала «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта депутаты Государственной думы единогласно утвердили закон о мерах по борьбе с телефонным мошенничеством. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, принятые меры более эффективно решают задачи защиты россиян от мошенничества с использованием современных информационных технологий. В частности, при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана проверить ситуацию на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. При выявлении таких признаков банк на 48 часов должен ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. рублей в сутки, а клиента ознакомить с причинами.

Мошенники разработали схему обмана с самозапретом на кредиты, при использовании которой они представляются сотрудниками банков и пытаются убедить потенциальных жертв в якобы неправильно установленной функции, чтобы те перешли по фишинговой ссылке, предупредил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.