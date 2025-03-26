Москва, 26 марта, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджии по факту хищения 28 млн рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша, завершили по причине отсутствия состава преступления. Об этом указали в материалах дела.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Владимир Этуш в роли Антона Семёновича Шпака

«Следственным управлением по ЦАО ГСУ СК РФ по городу Москве было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования — на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Барганджии состава преступления», — приводит ТАСС выдержки из документов.

Также отмечается, что ранее отменили избранную в отношении экс-председателя Нацбанка Абхазии меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Постановление вступило в силу. Дело прекратили уже после смерти актёра.

Как сообщало ИА Регнум, в 2013 году Владимир Этуш согласился с предложением Даура Барганджии открыть в швейцарском банке счет. При этом народному артисту СССР пообещали выгодные условия вклада. В октябре 2017 года Этуш решил вернуть свои деньги, но получил отказ. Тогда актёр обратился в правоохранительные органы. В отношении Барганджии возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Барганджия в суде уточнил, что передал деньги Этуша третьему лицу на реализацию делового проекта. Защита обвиняемого отметила, что Барганджия компенсировал Этушу около 15 млн рублей. Позднее жена артиста Елена Этуш сообщила, что её мужу деньги вернули в полном объёме.