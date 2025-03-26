Белгород, 26 марта, 2025, 03:19 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 26 марта беспилотник ВСУ атаковал посёлок Политотдельский Белгородского района. Ранения получила местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в областную клиническую больницу. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы. Ей оказывается вся необходимая помощь, уточнил Гладков.

Губернатор также добавил, что при атаке вражеского дрона в многоквартирном доме были выбиты окна в нескольких квартирах. Также повреждения зафиксировали в здании социального объекта и в надворной постройке на территории частного дома.

Информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили более 90 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили 25 марта в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве 25 марта заявили, что киевский режим продолжает наносить удары по российской мирной энергетической инфраструктуре на фоне переговоров по урегулированию конфликта, которые в Эр-Рияде проводили представители России и США. Так, вечером 24 марта российские средства ПВО в районе мыса Тарханкут в Крыму перехватили очередной украинский ударный БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.