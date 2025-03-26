* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 марта, 2025, 03:24 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденной по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Скриншот с YouTube Татьяна Лазарева

По информации агентства, судебное заседание назначено на 15 апреля 2025 года.

Второй Западный окружной военный суд 24 декабря 2024 года заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за пропаганду терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в Россию и мечтает об этом. Вместе с тем телеведущая отметила, что существует вариант, при котором она не сможет вернуться в Россию, так как в отношении неё было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Прокуратура Москвы в ноябре утвердила обвинительное заключение против Лазаревой по уголовному делу об оправдании терроризма. В надзорном ведомстве напомнили, что в августе 2023 года телеведущая в одном из интервью заявила о допустимости осуществления террористических атак беспилотниками на российские города, чем публично оправдала терроризм.

Лазарева 11 октября назвала «неразберихой» объявление её в международный розыск. Она также заявила, что «политическое преследование» со стороны российского правосудия не будет поводом для розыска её Интерполом.

Дочь Лазаревой и юмориста Михаила Шаца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 26-летнюю Софью Шац потребовали признать иноагентом. На этом настаивают участники движения «Сорок Сороков». Они также попросили проверить Шац на финансирование ВСУ и дискредитацию российской армии.